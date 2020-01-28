РБК: россияне взяли рекордное за шесть лет число кредитов на покупку автомобилей

В 2019 году в России было выдано 947,3 тысячи кредитов на новые и подержанные машины, сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй ( ) и аналитического агентства «Автостат». Это — рекорд за последние шесть лет, уточняет издание.

Средний размер ссуды на машину составлял 787,9 тысячи рублей, на 6,3%, больше, чем в 2018 году. На заемные средства были приобретены 45% всех новых автомобилей, проданных за год.

Рост выданных кредитов на покупку авто, отмечает РБК, произошел на фоне снижения продаж автомобилей в России — как новых, так и подержанных.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в 2019 году впервые за три года зафиксировала снижение продаж в России новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей — на 2,3%. В 2020 году, по прогнозам АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих машин упадут еще на 2,1%.