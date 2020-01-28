Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко стал главой госкомпании «Дом.РФ», об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости» и «Коммерсант».

Мутко будет курировать развитие ипотеки, городской среды и заниматься проблемой обманутых дольщиков. В правительстве Дмитрия Медведева Мутко отвечал за нацпроект «Жилье и городская среда».

Мутко не вошел в правительство, сформированное 21 января новым премьер-министром Михаилом Мишустиным. Его должность занял бывший заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Дом.РФ» до марта 2018 года ― Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК, сейчас это госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере», напоминают «Ведомости».

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