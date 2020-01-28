Доля валютных вкладов россиян опустилась ниже 20% впервые с кризиса 2014 года

Доля валютных вкладов россиян в общем объеме депозитов за год сократилась с 21,5% в январе до 19,6% в декабре 2019-го. Такие данные приводит ЦБ в докладе о развитии банковского сектора в 2019 году.

Как уточняет РИА Новости, ниже 20% доля вкладов в иностранной валюте опустилась впервые с кризисного 2014 года. В начале 2014 года доля валютных вкладов физлиц составляла 17,6%, к концу того же года выросла до 26%.

Депозитный портфель в 2019 году рос медленнее, чем кредитный, но быстрее, чем в 2018-м, отмечает ЦБ.

В целом прирост вкладов физлиц по итогам года составил 10,1% (в 2018-м — 6,5%), объем — 30,5 триллиона рублей. За год российские банки заработали 1,7 триллиона рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2018-м.

Ставки по долгосрочным вкладам в долларах США в ноябре 2019-го снизились до 1,1% с 3,3% в январе, уточнил ЦБ.

Регулятор заметил тенденцию к снижению интереса к валютным депозитам в апреле 2019 года, когда их объем вырос на 0,6% против 1,5% в марте, а доля сократилась до 21,1%. Как писало РБК, это было минимальным значением с 1 ноября 2018 года, когда доля валютных вкладов составляла 20,9%.