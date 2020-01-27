Путин поручил продлить выплаты материнского капитала до конца 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить действие о материнском капитале до 31 декабря 2026 года. Об этом говорится в списке поручений, данных президентом после послания Федеральному собранию.

Путин распорядился, чтобы размер материнского капитала ежегодно индексировался.

Президент также поручил к 1 марта 2020 года утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества. В конце 2019 года Путин подписал закон, разрешающий ввоз таких лекарств.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил платить материнский капитал за рождение первого ребенка. Сумма материнского капитала в этом случае составит более 466 тысяч рублей, за рождение второго ребенка — 616 тысяч рублей.