Омбудсмен Москалькова рекомендовала помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осужденную по делу о контрабанде гашиша

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила комиссию по помилованию рекомендовать помилование для израильтянки Наамы Иссахар. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Накануне Иссахар направила президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании. Ранее она отказывалась это сделать, считая, что прошения ее матери и руководства Израиля достаточно.

Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, во время пересадки из Дели в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша. В ноябре Иссахар приговорили к 7,5 годам колонии. Девушка заявила, что не знает, как наркотик оказался в ее сумке.

До вынесения приговора Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами. Израиль отказался от обмена, так как Буркова уже решили выдать США. Его экстрадировали в ноябре 2019-го.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Реувен Ривлин просили Владимира Путина помиловать Иссахар. 23 января во время визита в Израиль президент России встретился с матерью осужденной, заявив, что с Иссахар «все будет хорошо».

По данным израильских СМИ, ради освобождения Наамы Иссахар власти Израиля согласились передать России в Иерусалиме.