СК прекратил уголовное дело бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда. Его обвиняли в растрате 220 миллионов рублей

Следственный комитет прекратил уголовное дело о растрате в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что дело, возбужденное в 2009 году, прекращено «за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям».

Защита Меламеда отказалась от комментариев по поводу этой информации.

Меламед и Понуров обвинялись в растрате 220 миллионов рублей по статье 160 УК, предполагающей до десяти лет лишения свободы. Поводом для уголовного дела послужил контракт, который корпорация «Роснано» заключила с компанией Меламеда «Алемар». Третьим фигурантом дела являлся бывший заместитель гендиректора компании «Роснано» Андрей Малышев, скрывшийся от следствия за границей.

Фигуранты дела находились под домашним арестом. Суд по делу начался в мае 2017 года, но позже дело было возвращено в прокуратуру. Действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступал в качестве свидетеля на процессе, заявив, что корпорация не понесла ущерба от действий подсудимых.