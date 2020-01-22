Путин назначил Чайку своим полпредом на Кавказе

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка назначен полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

В свою очередь Александр Матовников, занимавший должность полпреда, стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

20 января Владимир Путин предложил назначить нового генпрокурора РФ, освободив от должности Юрия Чайку, который занимал этот пост 14 лет.

22 января Совет Федерации по представлению президента назначил новым генпрокурором Игоря Краснова, ранее занимавшего должность замглавы Следственного комитета.

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