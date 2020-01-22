Продовольственную независимость России будут измерять в овощах и фруктах

В обновленную доктрину продовольственной безопасности России, утвержденную указом президента, добавили овощи и фрукты.

В предыдущей версии, принятой в 2010 году, среди категорий продуктов, потребность в которых должна обеспечиваться за счет внутреннего производства, овощей и фруктов не было.

В новой продовольственной доктрине прописано, что Россия должна закрывать собственным производством потребность во фруктах как минимум на 60%, а в овощах — минимум на 90%.

Также в новой доктрине прописано, что российское производство должно обеспечивать до 90% потребляемых в стране сахара и растительного масла и до 85% — рыбы. Ранее предполагалось, что в этих категориях продуктов собственное производство должно закрывать потребность на 80%.

В доктрине прописано, что продовольственная безопасность — одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в долгосрочной перспективе, фактор сохранения ее государственного суверенитета.

Россия с 2014 года запретила импорт ряда категорий продуктов, включая овощи и фрукты, из стран, которые ввели в отношении нее санкции за присоединение Крыма и роль Москвы в украинском кризисе. Предполагалось, что Россия наладит собственное производство продуктов, которые оказались под запретом.

Одним из последствий санкций, как указывали аналитики KPMG, стал значительный рост цен на продукты. Например, по их подсчетам, мороженая рыба подорожала за пять лет на 68%, капуста — на 62%.