Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать людям со вторым гражданством или ВНЖ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность расширения списка должностей, которые не могут занимать лица со вторым гражданством или видом на жительство другого государства.

«Прошу комитет по международным делам (Совета Федерации — прим. „Медуза“) очень внимательно и, главное, взвешенно проработать этот вопрос», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Она подчеркнула, что «речь должна идти не об „охоте на ведьм“, а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Матвиенко заявила, что делает соответствующее предложение «в развитие инициативы президента РФ по поправкам в Конституцию», однако не уточнила, идет ли речь о том, что расширенный список должен быть закреплен в основном законе. На какие должности будет распространяться запрет, спикер Совфеда не пояснила.

Глава комитета международным делам Константин Косачев, в свою очередь заявил, что он и его коллеги готовы «в самые сжатые сроки» разработать законопроект о запрете на второе гражданство и ВНЖ для послов, сообщает ТАСС.

В поправках в Конституцию, предложенных президентом РФ 15 января в послании Федеральному Собранию, шла речь о запрете второго гражданства или ВНЖ для судей, глав субъектов федерации, депутатов Госдумы и Совфеда, премьер-министра и членов кабинета министров.

Поправки в Конституцию в первом чтении Госдума планирует рассмотреть 23 января. Второе чтение, к которому в законопроект собираются внести поправки, предполагается провести в феврале.