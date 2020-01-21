Новым лидером террористической группировки «Исламское государство» после стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в двух разведслужбах.

Аль-Салби, также известный как Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш, считается одним из основателей группировки. Он родился в иракском Талль-Афаре и по национальности является туркменом — одним из немногих не арабов в руководстве ИГ.

По данным спецслужб, аль-Салби получил ученую степень по шариату в университете Мосула, впоследствии став одним из главных идеологов группировки. В 2004 году он был задержан американскими военными и помещен в тюрьму в лагере Кэмп-Букка на юге Ирака. Там он познакомился с аль-Багдади.

Госдепартамент США в 2019 году объявлял награду в размере пяти миллионов долларов за информацию о местонахождении аль-Салби.

Ранее сообщалось, что новым главой ИГ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми, однако в итоге его не признали таковым остальные лидеры группировки, отмечает The Guardian. О выдвижении аль-Салби на роль главы ИГ ранее сообщали американские СМИ.