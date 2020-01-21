Суд выбрал специалистов для проведения третьей экспертизы по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы выбрал специалистов для третьей экспертизы по делу «Седьмой студии». Об этом сообщает РИА Новости.

Экспертами по искусствоведческой части экспертизы станут театральный критик Ольга Королева и замдиректора МХАТ имени Горького Елена Баженова. Их имена объявила на заседании 21 января судья Олеся Менделеева.

Как сообщает «Коммерсант», всего защита представила 12 кандидатов в эксперты, суд — трех, а обвинение — одного. Королева и Баженова входили в список, представленный судом.

Следующее заседание суда по делу «Седьмой студии» назначено на 28 января.

По делу «Седьмой студии» уже проводились две экспертизы. Первая из них еще на стадии следствия подтвердила финансовые нарушения, о которых говорило следствие, вторая, назначенная судом, — опровергла. Более того, вторая экспертиза показала, что «Седьмая студия» потратила на свои театральные проекты даже больше денег, чем получила из бюджета.