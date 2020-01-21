Госдума приняла в первом чтении законопроект о заместителе председателя Совбеза РФ. На этот пост уже назначен Дмитрий Медведев

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о введении новой должности — заместителя председателя Совета безопасности РФ. Соответствующие поправки планируется внести в закон «О безопасности».

Документ предусматривает, что зампред Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда СБ определяются главой государства.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 января президентом РФ. В тот же день Владимир Путин подписал указ об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначении на нее бывшего главы правительства Дмитрия Медведева.

Второе чтение законопроекта намечено на 23 января.

Дмитрий Медведев 15 января на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным объявил об отставке с поста главы правительства. Путин объявил, что планирует создать пост заместителя председателя Совбеза и предложить его Медведеву. Председателем Совбеза является Путин, Медведев входил в число постоянных членов этой структуры.

Новым премьер-министром назначен Михаил Мишустин, возглавлявший Федеральную налоговую службу.