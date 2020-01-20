В Евросоюзе сняли арест с активов «Газпрома», замороженных по требованию «Нафтогаза»

Власти Великобритании, Нидерландов и Люксембурга сняли арест с активов «Газпрома». Об этом говорится в сообщении компании, которое опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Активы, о которых идет речь, были арестованы в феврале 2018 года в рамках судебного спора «Газпрома» с украинским «Нафтогазом».

Ранее «Нафтогаз» сообщал, что добился ареста зарубежных активов «Газпрома» на сумму, превышающую 2,56 миллиарда долларов.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж присудил «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов в рамках спора с «Газпромом» об условиях контракта на поставку и транзит газа, заключенного в 2009 году на 10 лет. «Газпром» отказался платить, «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания долга.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали договор о продолжении транзитагаза. В рамках соглашения «Газпром» заплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» же обязался отозвать другие иски к «Газпрому» и не подавать новые.