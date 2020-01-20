В Роскомнадзоре сменился пресс-секретарь

Руководство Роскомнадзора назначило Елену Прохорову новым пресс-секретарем службы вместо Вадима Ампелонского. Прохорова заняла пост помощника главы ведомства.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, до назначения Прохорова работала директором по внешним и внутренним коммуникациям АО «РЕ-КОН». Ранее она также работала в компаниях «Русал» и «Вымпелком».

Прежний пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский ранее был фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате. В декабре 2018 года дело в отношении него прекратили.

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