В Перми в хостеле при прорыве трубы с кипятком погибли пять человек
Источник: ТАСС
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Пятеро человек погибли и еще трое госпитализированы с ожогами в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми, сообщает ТАСС.
Авария произошла утром 20 января в Индустриальном районе города в жилом доме, где на цокольном этаже располагается частный мини-отель «Карамель».
По данным «Интерфакса», среди погибших был один ребенок.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).