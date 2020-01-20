В Перми в хостеле при прорыве трубы с кипятком погибли пять человек

Пятеро человек погибли и еще трое госпитализированы с ожогами в результате прорыва трубы отопления в хостеле в Перми, сообщает ТАСС.

Авария произошла утром 20 января в Индустриальном районе города в жилом доме, где на цокольном этаже располагается частный мини-отель «Карамель».

По данным «Интерфакса», среди погибших был один ребенок.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).