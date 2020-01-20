Ozon уволит несколько сотен курьеров

Интернет-магазин Ozon в течение 2020 года почти полностью откажется от штатных курьеров. Заказы клиентам будут доставлять сторонние логистические компании. Как пояснили в Ozon, такое решение связано с «экспоненциальным ростом и необходимостью быстро масштабировать доставку».

«Ведомости» отмечают, что в последние два года в пиковые предновогодние периоды у Ozon были сложности с доставкой товаров в срок. Помимо этого, в 2019 году в Санкт-Петербурге несколько десятков курьеров объявили забастовку, требуя улучшения условий работы.

Всего в штате Ozon работают несколько сотен курьеров. В компании подчеркнули, что уже сейчас в небольших городах свыше 90% заказов доставляются сторонними подрядчиками; собственная курьерская служба используется, в основном, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках.

Ozon находится на четвертом месте среди крупнейших онлайн-ретейлеров России. В первом полугодии 2019 года выручка компании составляла 31,9 миллиарда рублей.