Главный редактор «Би-би-си» уйдет в отставку

«Би-би-си» Тони Холл уйдет в отставку со своего поста. Об этом сообщила сама компания.

Холл отметил, что считает правильным, если генеральным директором «Би-би-си» во время запланированного на 2022 год глобального финансового отчета и пересмотра устава корпорации, который состоится в 2027 году, будет один и тот же человек.

Тони Холл был генеральным директором «Би-би-си» с 2013 года.

С момента основания «Би-би-си» у нее было 16 генеральных директоров. Ни один из них не занимал этот пост более 11 лет.