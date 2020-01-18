Standard & Poorʼs подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне после смены правительства

Рейтинговое агентство Standard & Poorʼs подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства отметили, что ожидают от нового правительства преемственности в макроэкономической политике и строгого следования бюджетному правилу.

При этом в Standard & Poorʼs подчеркнули, что не исключают пересмотра рейтингов в сторону понижения, если в течение ближайших 24 месяцев против России будут введены новые серьезные санкции, затрагивающие банковский сектор.

BBB- в классификации Standard & Poorʼs является нижней ступенью инвестиционного уровня. Рейтинги ниже этой отметки являются «мусорными».