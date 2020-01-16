Второго обвиняемого в угрозах судье из-за дела Павла Устинова оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы приговорил жителя Удмуртии Алексея Вересова к штрафу в размере 160 тысяч рублей по обвинению в угрозах судье Алексею Криворучко, председательствовавшему на процессе над . Об этом сообщает «Медиазона».

Дело Вересова рассматривали в особом порядке, то есть без изучения доказательств. Он признал вину и попросил прощения за содеянное. Прокурор просил приговорить его к штрафу в 170 тысяч рублей.

По версии следствия, 16 сентября 2019 года Вересов оставил в ВК комментарий под записью, где говорилось о приговоре, который судья Криворучко вынес Устинову. Он написал: «Сожгите его» и «При сожжении и помучается». В ноябре Вересову предъявили обвинения.

В декабре Мещанский суд Москвы вынес приговор первому фигуранту дела об угрозах судье Алексею Криворучко. Жителя Электростали Евгения Ерзунова оштрафовали на 110 тысяч рублей. В отношении еще одного фигуранта Сергея Половца, давшего показания на Ерзунова, дело закрыли.

В декабре 2019 года в Воронеже задержали Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Сергею Минину, который вынес приговор фигуранту «московского дела» .