«Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось». Медведев подвел итоги работы своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем фейсбуке подвел итоги работы своего правительства и поблагодарил членов своего кабинета министров.

«Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов правительства. Об этом говорил и президент нашей страны», — написал Медведев.

Бывший премьер также выразил уверенность, что новый кабинет министров успешно справится со своей работой и пожелал ему успехов.

Медведев руководил правительством России с весны 2012 года и поставил рекорд пребывания на этом посту.

С 16 января 2020 года Медведев занимает должность замглавы Совета безопасности РФ.