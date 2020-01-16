В Новокузнецке открыли стрельбу в здании суда. Погиб судебный пристав, ранена женщина

45-летний мужчина, вооруженный ружьем, открыл стрельбу в здании мирового суда в центре Новокузнецка, сообщает Следственный комитет по Кемеровской области.

На входе в здание суда преступник выстрелил в 45-летнего судебного пристава, который позднее умер в больнице. Также нападавший ранил 43-летнюю женщину, пришедшую в суд в качестве свидетеля по делу. ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что женщине в лицо попала дробь, также ее ранили в ноги. Ей делают операцию. Стрелка задержали.

Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке Следственный комитет Российской Федерации

По данным телеграм-канала «112», нападавшего зовут Артем Пакалов. Утверждается, что он проходил потерпевшим по одному из дел и был не согласен с решением суда. Как уточняет «Тайга.инфо», Пакалов был потерпевшим по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества, возбужденном против Сергея Чапайкина. По версии следствия, в 2018 году Чапайкин протаранил ворота дома и гаража Пакалова.

После стрельбы в суде СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело, поскольку один из потерпевших умер.