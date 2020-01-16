Мосбиржа ожидает 30 российских IPO в 2020 году. Столько же прошло за предыдущие 10 лет
В 2020 году первичное размещение акций (IPO) в России могут провести около 30 отечественных компаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на оценку Мосбиржи.
Столько же успешных российских IPO состоялось за предыдущие 10 лет — в 2010–2019 годах, заявил глава рынков акционерного капитала инвестбанка BCS Global Markets Алексей Клетенков.
«Ведомости» отмечают, что у инвестбанкиров из Сбербанка, «ВТБ капитала» и «Открытия» менее оптимистичные прогнозы, чем у Мосбиржи. Банкиры прогнозируют в 2020 году от 3-4 до 10-15 IPO российских компаний — с учетом тех первичных размещений, что пройдут за рубежом.
Российские акции интересны инвесторам с точки зрения роста стоимости и дивидендной доходности, отмечает представитель биржи. В начале года индекс Мосбиржи обновил максимум. Для эмитентов это шанс воспользоваться окном возможностей и разместиться по справедливой цене, считает [вице-президент банка «Открытие» Евгений] Ананьев: «Иными словами — монетизировать успехи своего бизнеса до завершения благоприятного цикла на российском рынке».
По расчетам, которые приводил «Коммерсант», с 2009 по 2013 год IPO провели 40 российских компаний, а с 2014 по 2018 год — 11. При этом в 2018 году не было ни одного первичного размещения акций российских компаний, а в 2019 году IPO провела только HeadHunter — на американской бирже Nasdaq.
Издание о фондовом рынке «БКС экспресс», на которое ссылаются «Ведомости», в декабре 2019 года называло кандидатами на размещение в 2020 году семь российских компаний.