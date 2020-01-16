Британский стартап бывшего главы Yota оценили в три миллиарда евро

Инвесторы оценили британский стартап Arrival, который разрабатывает технологии для электромобилей, в три миллиарда евро, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Такая оценка была дана в ходе сделки с Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation, которые вложат в стартап 100 миллионов евро (Hyundai инвестирует 80 миллионов, Kia — 20 миллионов). Взамен Hyundai и Kia получат 3,33% в Arrival.

По словам источника РБК, до сделки с Hyundai и Kia единственным акционером стартапа был фонд Kinetik, бенефициаром которого выступает основатель Arrival Денис Свердлов. В прошлом он был главой телекоммуникационного оператора Yota и замминистра связи и массовых коммуникаций России.

Компания Arrival была создана в 2015 году. В ней работают более 800 сотрудников, штаб-квартира находится в Лондоне. Стартап разрабатывает программное обеспечение, компоненты и модульные платформы для электромобилей. Первый электромобиль Arrival должен появиться в 2020 году.