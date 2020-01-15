«Собеседник» обнаружил связь патриарха Кирилла и Евгения Пригожина

Руководитель компании «Конкорд», принадлежавшей бизнесмену , ведет совместный бизнес с троюродной сестрой патриарха Кирилла, утверждает «Собеседник».

Владимир Лыпарь и Лидия Леонова — соучредители петербургской компании «Владолид», пишет издание со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Леонова — полная тезка троюродной сестры патриарха Кирилла.

О ней стало известно в 2012 году, когда она отсудила у бывшего министра здравоохранения 20 миллионов рублей компенсации из-за пыли в квартире патриарха от ремонта соседней квартиры.

Лыпаря «Собеседник» называет также учредителем благотворительного фонда «Прииди и виждь», созданного Любовью Пригожиной, женой Евгения Пригожина. В 2014-м патриарх Кирилл вручил Лыпарю церковную награду.