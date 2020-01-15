Бывший вице-президент «Тинькофф банка» Олег Анисимов рассказал о нападении на него

На бывшего вице-президента «Тинькофф банка» Олега Анисимова 14 января напали в Москве, он находится в Боткинской больнице. Об этом сам Анисимов сообщил в фейсбуке.

«Били сзади в затылок, висок, ухо <…> Телефон, деньги и все остальное на месте, — рассказал он. — Вероятно, нападение связано с расследованиями о финансовых мошенничествах. Ими занимается команда vklader.com <…> Публикации сильно мешают мошенникам».

По словам Анисимова, редакция проекта после публикации расследований получает угрозы и требования убрать материалы, в том числе за деньги.

Анисимов работал вице-президентом по маркетингу банка «Тинькофф» с 2010-го по 2013 год. В банк он пришел с должности главного редактора журнала «Финанс», где работал с 2002-го.