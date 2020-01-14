33% участников опроса, проведенного ВЦИОМ, считают, что длинные новогодние выходные — неудачное решение. Обратного мнения придерживаются 51% респондентов.

Для сравнения, в 2005 году, когда впервые в России появились длинные новогодние каникулы, их одобряли 36% опрошенных, против выступали 27% респондентов.

Доля сторонников новогодних каникул наиболее высока среди респондентов из числа молодежи 18-24 лет (75%) и людей, оценивающих свое материальное положение как хорошее (63%). Противников каникул больше всего среди людей от 60 лет (47%) и тех, кто считает свое материальное положение плохим (46%).

До 2005 года в России нерабочими праздничными днями были 1, 2 и 7 января. Потом к выходным прибавили 3, 4 и 5 января. С 2013 года официальные новогодние каникулы в РФ длятся с 1 по 8 января.

В ноябре 2019 года в Госдуму был внесен законопроект о выходном 31 декабря. Его не успели рассмотреть, но главы регионов по всей России начали объявлять 31 декабря нерабочим на локальном уровне.

Президент РФ Владимир Путин поддержал перенос выходного на 31 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что законодательно это стоит закрепить уже в 2020 году.

Некоторые противники длинных новогодних выходных заявляли, что следует, сохранив общее количество нерабочих дней в году, увеличить продолжительность майских каникул. В 2005 году, по данным ВЦИОМ, такую идею поддерживали 27% респондентов. С годами она утратила популярность, и сейчас увеличение продолжительности каникул в мае за счет новогодних выходных поддерживают только 3% опрошенных.