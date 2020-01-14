Новому главе Boeing пообещали 7 миллионов долларов за возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX

Новый глава Boeing Дэвид Калхун получит вознаграждение в семь миллионов долларов, если вернет в эксплуатацию самолеты 737 MAX. Об этом со ссылкой на компанию сообщает Business Insider.

Зарплата Калхуна составит 1,4 миллиона долларов в год, также он может рассчитывать на несколько бонусов, один из которых составит не меньше 2,5 миллиона долларов.

Семь миллионов долларов топ-менеджер получит за «полное и безопасное возвращение в эксплуатацию» лайнера 737 MAX, производство которого Boeing приостановил после . Это сказалось на стоимости акций компании и финансовых показателях.

Решению проблем Boeing, возможно, способствует Китай, который 14 января обязался купить у США промышленных товаров на 80 миллиардов долларов в рамках торгового перемирия. Об этом пишет Reuters. Речь идет в том числе о покупке самолетов, по данным источника агентства, это будут «боинги», продажи которых в Китае приостановили два года назад.

Предшественник Калхуна на посту главы Boeing Деннис Мюленбург уволился в декабре 2019-го. В январе Boeing сообщил, что Мюленбург при увольнении получит 62 миллиона долларов, компания при этом не стала называть выплату выходным пособием.