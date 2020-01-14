Тысячи москвичей лишились бесплатной парковки возле дома из-за сбоя в Росреестре

Несколько тысяч москвичей не смогли вовремя продлить разрешение на бесплатную парковку из-за сбоя в реестре недвижимости, пишет «Коммерсант».

Два жителя Хамовников рассказали газете, что подали заявления о продлении парковки 11 декабря, разрешение должны выдавать за шесть дней, но выдали только 9 января.

По закону документы о продлении выдают за шесть дней, но москвичи получили их только через месяц.

По данным управления, отвечающего за московские парковки, «информация, необходимая для оказания госуслуги, задерживается по 3 тысячам запросов от граждан».

В Росреестре газете пояснили, что количество запросов к системе резко выросло в конце 2019. «Дополнительную нагрузку создали сайты-двойники, использующие роботов для формирования запросов и собирающие сведения для дальнейшей их перепродажи», — сказали в ведомстве.

Москвичи, чьи дома попали в зоны платных парковок, могут бесплатно ставить свои автомобили на стоянках с восьми вечера до восьми утра. По данным «Коммерсанта», в Москве действует 420 тысяч разрешений, службы обрабатывают ежемесячно 20 тысяч заявок на продление и выдачу новых разрешений.