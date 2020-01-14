ФБК: книжный союз Сергея Степашина четыре года получает право проводить фестивали на Красной площади без конкурса. Из-за «непреодолимой силы»

Российский книжный союз, которым руководит бывший премьер-министр России Сергей Степашин, четыре года подряд без конкурса получает контракт на проведение книжных фестивалей на Красной площади. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

По данным ФБК, за это время на организацию фестиваля союз получил 250 миллионов рублей из бюджета.

Чрезвычайная ситуация на Красной площади Навальный LIVE

Основанием для передачи контракта без конкурса, как подчеркивает ФБК, является «авария, иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, непреодолимая сила».

Сотрудники ФБК обратились в Федеральную антимонопольную службу. Как утверждают в фонде, регулятор обнаружил признаки нарушений и сейчас решает вопрос о заведении административного дела.