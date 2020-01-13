ВТБ потратит 16 миллионов рублей на выпуск книги корпоративных ценностей
Источник: Ведомости
Банк ВТБ разместил на сайте госзакупок контракт на создание книги корпоративных ценностей. Внимание на это обратили «Ведомости».
На книгу банк готов потратить 15,8 миллиона рублей.
Книга ценностей, как отмечается в контракте, должна передавать миссию, видение, ценности и поведенческие принципы ВТБ. После ее прочтения у сотрудников должно возникать «чувство сопричастности к транслируемому ключевому сообщению». Книга должна быть написана бизнес-языком, но при этом ярко и эмоционально.