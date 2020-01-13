В Москве в 2019 году построили почти пять миллионов квадратных метров жилья. Больше было только в 1965 году

Ввод жилья в Москве в 2019 году вырос на 40% — до 4,96 миллиона квадратных метров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя мэра по строительству Марата Хуснуллина.

Издание отмечает, что это рекордный показатель с 1965 года, когда массово строились хрущевки. Немногим меньше жилья — 4,82 миллиона квадратных метров — было построено в Москве в 2007 году.

При этом, как указал управляющий партнер застройщика «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский, сравнивать показатели 2019 года с показателями прошлых лет не совсем корректно из-за присоединения Новой Москвы в 2012 году. В старых границах города в 2019-м ввели 1,1 миллиона квадратных метров жилья.

Причинами рекордного ввода жилья в 2019-м стали программа реновации и изменения законодательства, которые стимулировали застройщиков быстрее вводить недвижимость, заявил Хуснуллин. Опрошенные «Ведомостями» эксперты добавили, что большую роль сыграл также высокий спрос на жилье.

По данным агентства недвижимости Est-a-Tet, которые приводят «Ведомости», в 2019 году средняя цена жилья в московских новостройках выросла на 7,1%. Сейчас она составляет 248 тысяч рублей за квадратный метр (без учета элитного сегмента).