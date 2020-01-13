Одежду российских журналистов, убитых в ЦАР, сожгли. Она была важным вещественным доказательством

Личные вещи журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, в Центральноафриканской республике, были сожжены. Об этом «Новой газете» рассказал отец Радченко Александр.

По словам Александра Радченко, посольство России в ЦАР официально сообщило ему, что одежда была уничтожена местными правоохранительными органами без согласования с российской стороной. Как заявили дипломаты, из-за отсутствия спецхранилищ пропитанная кровью одежда «издавала сильный зловонный запах разложения».

Российский СК полагает, что журналисты были убиты местными жителями с целью ограбления.

отвергал версию с ограблением — в частности, в «Досье» указывали на то, что у журналистов пропала не вся техника. По версии центра, нападение было заранее спланированным.