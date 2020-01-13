Фонд кино подал иск на 45 миллионов рублей к KD Studios

Российский Фонд кино пытается через суд взыскать с кинокомпании KD Studios (прежнее название — Kinodanz) 45 миллионов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Иск принят к рассмотрению, заседание назначено на 26 февраля.

Исковые требования, сообщили изданию в Фонде кино, связаны с частичным неисполнением KD Studios обязательств по возврату средств, предоставленных на поддержку проката фильма «Эбигейл». Деньги выдавались с условием полного возврата, подчеркнули представители Фонда кино, не став называть точную сумму субсидий.

Из базы господдержки российского кино следует, что KD Studios получила от государства 52 миллиона рублей на три фильма, включая «Эбигейл» и «За гранью реальности». В базе выделенные средства отнесены к категории «безвозвратных». Все три фильма в прокате не окупились.

KD Studios летом 2019 года судилась с видеоблогером Евгением Баженовым, известным как BadComedian. Причиной стал его обзор на фильм KD Studios «За гранью реальности», где были использованы кадры из киноленты. Кинокомпания обвинила блогера в нарушении авторских прав, потребовала удалить обзор и выплатить миллион рублей компенсации. Сторонам удалось урегулировать спор, и иск был отозван. Условия мирового соглашения не разглашались.

База данных господдержки российского кино стала общедоступной в октябре. Из ее данных выяснилось, что более трети российских фильмов, получивших субсидии с 2015 года, не окупили государственное финансирование на их производство, а половину снятых с господдержкой лент в кинотеатрах почти никто не увидел.