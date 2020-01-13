Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам, отказавшимся его обслуживать из-за санкций. Миллиардера обязали заплатить 530 тысяч евро издержек

Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к скандинавским банкам, которые отказались обслуживать счета миллиардера после того, как он попал в санкционный список США. Об этом со ссылкой на судебное решение сообщает Helsingin Sanomat.

Также Ротенберга обязали заплатить 530 тысяч евро судебных издержек.

Суд постановил, что Handelsbanken, Nordea, Yrityspankki Oyj (ОР) и Danske Bank не нарушали условий контракта, а из-за санкций против Ротенберга банки подвергаются рискам в случае проведения его платежей.

Решение можно обжаловать в Апелляционном суде Хельсинки. Ранее иск к банкам Ротенберг проиграл в районном суде. Суд, среди прочего, указал, что раз Ротенберг называет себя миллиардером, отказ банков обслуживать его не повлияет на качество его жизни.

У Бориса Ротенберга есть финское гражданство, и через указанные банки он оплачивал в том числе услуги ЖКХ, сообщал Bloomberg. Иск миллиардер подал в октябре 2018 года.

Борис Ротенберг и его брат Аркадий Ротенберг попали под санкции США в 2014-м.