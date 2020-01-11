Журналист New York Times опубликовал видео предполагаемого запуска ракеты, попавшей в украинский самолет

Журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в твиттере видео, где, как утверждается, показан момент запуска иранской ракеты.

Запись сделана камерой видеонаблюдения, установленной к северо-востоку от населенного пункта Паранд под Тегераном. По словам Триберта, именно в этом месте, по мнению расследователей, была запущена ракета, .

Триберт отметил, что , показанная на видеозаписи, соответствует произошедшему событию. При этом время не соответствует времени крушения самолета, возможно, из-за настроек камеры, сказал журналист.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, в свою очередь, сказал «Украинской правде», что место съемки видео, «как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет». Conflict Intelligence Team пишет, что ракету могли запустить со стороны предполагаемой секретной базы.

В Паранде под Тегераном также было снято видео, где, предположительно, показан момент попадания ракеты в пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины».