На жителя Татарстана завели дело о призывах к терроризму. Он снял видео о суде над Путиным и Сечиным

Обновление. Городской суд Набережных Челнов арестовал Карима Ямадаева до 29 февраля, сообщил «Интерфаксу» адвокат Павел Терентьев.

Житель Набережных Челнов Карим Ямадаев задержан в рамках уголовного о призывах к терроризму в интернете. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката «Агоры» Павла Терентьева, защищающего Ямадаева.

Дело возбудили из-за видео о суде над президентом РФ Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Первоначально из-за этого видео в отношении Ямадаева возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти, он находился под обязательством о явке.

Карим Ямадаев в марте 2019 года установил возле здания Следственного комитета в Набережных Челнах «надгробие Владимиру Путину». Это была первая подобная акция в России. За «надгробие Путину» Ямадаева арестовали на 28 суток.