Книга журналиста Даниила Туровского о хакерах получила премию «Волга/НОС»

Книга журналиста Даниила Туровского «Вторжение. Краткая история русских хакеров» стала победителем конкурса «Волга/НОС», региональной версии премии «НОС» («Новая словесность»). Об этом сообщается в паблике Фонда Михаила Прохорова в ВК.

Туровский получит в качестве награды статуэтку-символ премии и 200 тысяч рублей. Награждение пройдет 14 января перед дебатами «московской» премии «НОС». Книга Туровского также входит в короткий список премии «НОС».

Книга «Вторжение. Краткая история русских хакеров» вышла в мае 2019 года.

Даниил Туровский — бывший специальный корреспондент «Медузы», автор ряда крупных расследований, например, о насилии в московской школе для одаренных детей «Лига школ».

В сентябре 2019 года Туровский объявил о запуске ютьюб-канала «Красный стул». В рамках проекта он ездит по России с красным стулом и предлагает случайным прохожим сесть на него, чтобы рассказать на видео свою историю.