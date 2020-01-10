В Красноярском крае в тундре экстренно сел Ми-8 с отказавшим двигателем. Вертолет перевозил школьников

В Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 14 человек. Никто из них не пострадал.

Вертолет авиакомпании «Красавиа» летел из поселка Сындасско в Хатангу. Во время полета у него сработал датчик отказа двигателя. Как сообщили в пресс-службе МЧС, он экстренно сел в тундре в 206 километрах к северо-востоку от места назначения.

На борту находились 11 школьников и трое сопровождавших их взрослых, а также три члена экипажа. За ними вылетел другой вертолет.