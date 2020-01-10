ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка, принадлежащего Наталье Касперской. Она заявила, что стала владелицей «не по своей воле»

Центробанк отозвал лицензию у Нэклис-банка, основным владельцем которого является Наталья Касперская, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов и проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

Касперская, которая владеет 64% банка, написала в своем фейсбуке, что на отзыве лицензии потеряла несколько сотен миллионов рублей. Она отметила, что несколько лет назад «по знакомству» положила в банк депозит, а когда начались сложности с выплатой процентов, менеджмент предложил ей конвертировать ее вклад в капитал банка.

«В момент, когда я входила в этот банк, у него были гигантские проблемы, мне об этом никто не сказал и я в этом разобраться не смогла. По сути, меня так подставили», — сообщила Касперская.

Обновление. Наталья Касперская сообщила «Ведомостям», что подала заявление о приостановке своего членства в совете директоров банка «Открытие». Она пояснила, что ей «неудобно» состоять в совете директоров «Открытия» после того, как ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка.

По данным Центробанка, на 1 декабря 2019 года по величине активов Нэклис-банк занимал 251-е место в России.