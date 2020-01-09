«Яндекс» планирует запустить виртуального сотового оператора

Компания «Яндекс» рассматривает возможность запуска связи, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на рынке.

По данным одного из собеседников издания, планируется, что виртуальный оператор «Яндекса» будет работать на базе Tele2. По данным другого источника, сеть Tele2 станет базовой, но абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами.

Предполагается, утверждают источники «Коммерсанта», что тарифы виртуального оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс», а доставка сим-карт будет осуществляться курьерами, в том числе через «Яндекс.Лавку».

Факт переговоров с сотовыми операторами подтвердил источник, близкий к «Яндексу», подчеркнув, что конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Официальные представители «Яндекса», в свою очередь, заявили, что у компании нет планов по запуску виртуального оператора.

Крупнейшим виртуальным оператором сотовой связи в России является Yota. Ее доля на этом рынке в третьем квартале 2019 года составляла 57%, сообщает «Коммерсант».

Виртуальные операторы связи, среди прочих, есть у Сбербанка и компании «Тинькофф».