ЦБ поднял курс рубля к доллару на 70 копеек. Минэкономразвития ожидает дальнейшего укрепления российской валюты

ЦБ установил курс рубля к доллару на 10 января на уровне 61,2 рубля. Как напоминают «Ведомости», официальный курс российской валюты 1-9 января составлял 61,9 рубля.

По словам аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, российская валюта укрепилась несмотря на существенное снижение нефтяных цен.

«Поддержку рублю оказал рост спроса на валюты развивающихся стран, на фоне снижения напряженности вокруг Ирана», — сказал Зварич «Ведомостям».

Минэкономразвития ожидает, что рубль будет укрепляться и дальше в первой половине 2020 года, а инфляция останется на уровне 3%. Такой прогноз ведомство опубликовало 9 января.

Цена барреля Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE 8 января опускалась до 67,21 доллара, что на 1,06 доллара ниже предыдущего закрытия. Котировки падали на фоне новостей об атаке Ирана на военные базы США в Ираке. В то же время рубль рос по отношению к доллару и евро.