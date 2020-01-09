Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун согласился прекратить голодовку
Бывший глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун прекращает голодовку в СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Анну Кульбаеву.
По ее словам, Шестун следует рекомендации Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), кроме того, таким образом он избежит принудительного кормления.
«Связано это в первую очередь с соответствующей просьбой ЕСПЧ. Они приняли к рассмотрению его жалобу в порядке 39 статьи и определят, нарушаются ли его права, но в ответ он должен завершить свою акцию. Шестун подчиняется этой просьбе», — пояснила адвокат.
В ЕСПЧ находятся несколько жалоб Шестуна на условия содержания в СИЗО. Так, в сентябре 2018 года Страсбургский суд получил жалобу, где сказано, что здоровье Шестуна во время пребывания в изоляторе ухудшилось, он нуждается в лечении и уходе, которые невозможно получить в тюремных больницах.
Шестун объявил голодовку практически сразу же после своего ареста летом 2018-го в знак протеста из-за заказного, по его мнению, уголовного преследования. Он несколько раз прерывал голодовку по просьбе медиков. По словам адвокатов Шестуна, за время ареста он похудел на 20 килограммов.