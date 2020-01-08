В Twitter появится возможность ограничивать количество реплаев к твиту

Администрация соцсети Twitter добавит возможность регулировать количество людей, которые могут оставлять реплаи к тем или иным твитам. Такое нововведение анонсировала директор компании по управлению продуктами Сьюзан Кси.

Прямо на странице создания твита в ближайшее время будет добавлена функция выбора одной из четырех категорий — «global», «group», «panel» и «statement». При выборе «global» оставлять реплаи к твиту смогут все пользователи, при выборе «group» — только те, которых зафолловил автор поста. Опция «panel» позволит оставлять реплаи только тем пользователям, которых специально отметит автор, а «statement» закроет их вообще.

Ожидается, что функция будет внедрена уже в первом квартале.

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