Трое детей погибли при пожаре в Ярославской области
Источник: Интерфакс
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Обновлено. СК завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности, добавляет «Интерфакс». Основная версия пожара, которую рассматривают следователи, неисправность электропроводки.
При пожаре в деревянном доме в деревне Кучеры Ярославской области погибли трое детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Пожар произошел около часа ночи 7 января. О причинах не сообщается.
«В результате пожара в больницу доставлены 42-летний мужчина и 38-летняя женщина. Трое детей в возрасте 5-ти, 8-ми и 11-ти лет погибли», — сказали в управлении