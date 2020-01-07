Трое детей погибли при пожаре в Ярославской области

Обновлено. СК завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности, добавляет «Интерфакс». Основная версия пожара, которую рассматривают следователи, неисправность электропроводки.

При пожаре в деревянном доме в деревне Кучеры Ярославской области погибли трое детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел около часа ночи 7 января. О причинах не сообщается.