20 человек с горящими файерами и дымовыми шашками перекрыли движение в центре Петербурга. Полиция возбудила уголовное дело, а затем отменила его

Обновление. Петербургский Центр «Э» отменил уголовное дело и привлек участников акции к административной ответственности за мелкое хулиганство и переход дороги в неположенном месте, пишет «Фонтанка». По данным издания, протоколы составили на фанатов «Зенита», которые утверждают, что не кричали националистических лозунгов.

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после того, как 15-20 человек перекрыли дорогу в центре города и устроили акцию с файерами. Об этом сообщают петербургские издания 78.ru и «Конкретно.ру».

Акция прошла вечером 3 января на проспекте Бакунина. Очевидец сообщил полицейским, что возле одного из баров собрались люди, которые среди прочего выкрикивали приветствия в адрес Гитлера.

«Фонтанка» ранее опубликовала видео, снятое очевидцем. На записи видно, что собравшиеся люди подожгли файер. Также, по данным издания, участники акции взрывали дымовые шашки.

К моменту приезда полиции участники акции разбежались.