Сайт призывной службы США вышел из строя из-за «распространения дезинформации» после атаки на иранского генерала

3 января вышел из строя сайт призывной службы США (Selective Service System), на котором обязаны регистрироваться все американцы, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации. Об этом в твиттере сообщило само ведомство.

Призывная служба объяснила неполадки слишком большим наплывом посетителей на сайт из-за «распространения дезинформации». О какой именно дезинформации шла речь, не уточнялось. На момент написания этой новости сайт уже был доступен.

Как уточняет CNN, сайт призывной службы вышел из строя через несколько часов после атаки на иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит по приказу Дональда Трампа. США заявили, что Сулеймани планировал теракты, жертвами которых становились американцы. Иран назвал убийство Сулеймани «объявлением войны».

По данным сервиса Google Trends, в день атаки на Сулеймани в США резко возросло количество поисковых запросов, связанных с военным призывом, войной США и Ираном и третьей мировой войной. Одновременно в соцсетях начали распространяться мемы про третью мировую войну.

Обязательный военный призыв в США был отменен в 1973 году. С тех пор американская армия формируется на контрактной основе. Но на случай возобновления призыва Минобороны США ведет воинский учет мужчин от 18 до 25 лет. После достижения 18 лет они обязаны зарегистрироваться в системе Selective Service System. В противном случае им грозят штрафы и ограничения при приеме на работу и получении социальных выплат.