В Москве задержали участника пикета в поддержку фигурантов дела «Сети»
Источник: "МБХ медиа"
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В Москве задержан участник серии одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Сети» Сергей Запольнов, сообщает «МБХ медиа».
Полицейские подошли к Запольнову, который стоял возле памятника Грибоедову с плакатом «Выбивая зубы, получают звезды», заявили, что пикет запрещен и попросили показать документы. После того, как Запольнов отказался выполнить просьбу полицейских, его задержали «для установления личности».
В серии пикетов, сообщает «МБХ медиа», до задержания Запольнова успели принять участие около 10 человек, в том числе участница Pussy Riot Мария Алехина.