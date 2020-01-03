В Москве задержали участника пикета в поддержку фигурантов дела «Сети»

В Москве задержан участник серии одиночных пикетов в поддержку Сергей Запольнов, сообщает «МБХ медиа».

Полицейские подошли к Запольнову, который стоял возле памятника Грибоедову с плакатом «Выбивая зубы, получают звезды», заявили, что пикет запрещен и попросили показать документы. После того, как Запольнов отказался выполнить просьбу полицейских, его задержали «для установления личности».

В серии пикетов, сообщает «МБХ медиа», до задержания Запольнова успели принять участие около 10 человек, в том числе участница Pussy Riot Мария Алехина.