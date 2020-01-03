Индекс Московской биржи обновил исторический максимум из-за роста цен на нефть после убийства генерала Касема Сулеймани

Индекс Московской биржи 3 января — на первых в 2020 году торгах — обновил исторический максимум. К 13:30 мск индекс вырос на 1,23% до 3083,49 пункта.

Индекс Московской биржи, пишет «Коммерсант», растет за счет котировок добывающих компаний, в первую очередь нефтегазовых.

Таким образом, считают биржевые аналитики, российская биржа реагирует на рост мировых цен на нефть, спровоцированный убийством в Багдаде генерала Касема Сулеймани — командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс».

На европейской бирже The ICE баррель нефти сорта Brent подорожал 3 января более чем на 4%, до 69,12 доллара. Также более чем на 4% подорожала и американская нефть WTI, баррель которой стоит 63,75 доллара.

Касем Сулеймани был убит в результате удара ВВС США, приказ о котором отдал американский президент Дональд Трамп. Пентагон объяснил убийство Сулеймани необходимостью предотвратить «планируемые Ираном нападения». Иран назвал произошедшее актом терроризма.