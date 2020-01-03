Илья Ковальчук заключил контракт с «Монреаль Канадиенс»

Российский хоккеист Илья Ковальчук заключил контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». Контракт, сообщается на сайте NHL, рассчитан на год.

По условиям соглашения, Ковальчук получит 700 тысяч долларов за выступления в матчах NHL и 70 тысяч долларов за игры в Американской хоккейной лиге.

36-летний Илья Ковальчук — один из самых известных российских хоккеистов. В разные годы он выступал за московский «Спартак» и петербургский СКА. В НХЛ играл за клубы «Атланта Трэшерз», «Нью-Джерси Девилс» и «Лос-Анджелес Кингз». Контракт Ковальчука с «Лос-Анджелес Кингз», заключенный в июне 2018 года, был расторгнут в середине декабря 2019 года.