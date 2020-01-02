Умер бывший комиссар NBA Дэвид Стерн
Источник: NBA
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Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации США Дэвид Стерн умер на 78-м году жизни.
Стерн являлся одним из самых успешных менеджеров в истории NBA. Он возглавлял ассоциацию дольше, чем кто-либо другой — с 1984 по 2014 год.
В середине декабря Стерна госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.
«Без Дэвида Стерна NBA никогда бы не была тем, чем она является сегодня, — заявил член баскетбольного Зала славы Майкл Джордан. — Он руководил лигой в неспокойные времена и превратил ее в международный феномен, предоставляя возможности, которые немногие могли себе вообразить раньше».