Умер бывший комиссар NBA Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации США Дэвид Стерн умер на 78-м году жизни.

Стерн являлся одним из самых успешных менеджеров в истории NBA. Он возглавлял ассоциацию дольше, чем кто-либо другой — с 1984 по 2014 год.

В середине декабря Стерна госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.